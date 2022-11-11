Знаменитости 11 ноября 2022, 15:58 СМИ назвали Собчак владелицей Telegram-канала «Тушите свет» Baza: Ксения Собчак владеет Telegram-каналом «Тушите свет» РИА «Новости»

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет», из-за публикации в котором открыли дело о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом заявили один из администраторов канала, Тамерлан Бигаев, и его главный редактор Ариан Романовский, написал Telegram-канал Baza.

Бигаев и Романовский якобы показали договоры, которые подписали с Собчак. По документам получается, что именно журналистка владеет Telegram-каналом «Тушите свет».

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Романовский и Бигаев сообщили, что должны были по заданиям Собчак размещать там материалы и выполнять ее заявки. Сама телеведущая ранее говорила, что не имеет никакого отношения к данному Telegram-каналу.

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В октябре Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева арестовали по подозрению в вымогательстве денег у Чемезова. Третьим фигурантом оказался коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Правоохранительные органы задержали его с поличным в момент получения 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

Изначально Собчак проходила подозреваемой по делу и даже уехала из страны. Однако, по последним данным, она вернулась в Россию и уже проходит свидетельницей по делу. Два журналиста и ее коммерческий директор находятся в СИЗО.