Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 13:31 Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Тверской суд Москвы арестовал Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Соцсети

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Третьим фигурантом, арестованным по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова через Telegram, стал журналист Тамерлан Бигаев. Об этом в Тверском суде Москвы сообщили РИА «Новости».

Речь идет о вымогательстве 11 миллионов рублей. По версии следствия, средства требовали за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

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«Постановлением от 5 ноября Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря», — сказали в судебной инстанции.

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Бигаев до 2018 года занимался публикацией материалов на тему шоу-бизнеса в издании «Лайф». Затем стал одним из администраторов Telegram-канала, через который якобы и вымогали деньги у Чемезова.

Причастность к делу Бигаева подтвердил адвокат другого фигуранта, экс-главреда Tatler Ариана Романовского, Гаджи Алиев.

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве. Его задержали с поличным в момент получения 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.