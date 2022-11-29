Важное 29 ноября 2022, 21:47 Суд арестовал виновницу ДТП, в котором погибла мать с ребенком Сбившую мать и двух детей в Москве арестовали на два месяца

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Хорошевский районный суд Москвы арестовал женщину, сбившую в Москве мать с двумя детьми. Ближайшие два месяца виновница смертельного ДТП проведет за решеткой, сообщила пресс-служба столичного СК.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 37-летней жительницы Москвы. Ее арестовали до 27 января 2023 года. Журналисты поинтересовались у женщины, употребляла ли она наркотики перед тем, как сесть за руль, но она не ответила на вопрос.

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Виновница ДТП и ее защитник просили поместить ее под домашний арест или выпустить под залог, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве напомнили, что эксперты установили у подозреваемой состояние наркотического опьянения в момент наезда на пешеходов. Сама женщина заявляла, что не употребляла алкоголь или наркотики.

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Днем 27 ноября подозреваемая за рулем черной Kia сбила женщину, которая шла по тротуару с двумя детьми. Женщина и один ребенок скончались. Водитель сообщила, что потеряла сознание в момент ДТП.

Муж погибшей заявил, что не держит зла на виновницу смертельной аварии. По его словам, это не умышленное убийство. Он уточнил, что супругу и ребенка похоронят 1 декабря.