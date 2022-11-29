Эксклюзив 29 ноября 2022, 21:14 «Хочу справедливости». Супруг погибшей в ДТП женщины с ребенком заявил, что у него нет злости на виновницу аварии Муж погибшей в ДТП женщины с ребенком в Москве: похороны пройдут 1 декабря Публичное достояние

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Женщину с ребенком, которые погибли в ДТП на улице Свободы в Москве, похоронят 1 декабря, рассказал «360» ее супруг Имран Насардинов. Он рассказал, что не зол на виновницу аварии, но намерен добиваться для нее справедливого наказания.

Семья готовится к похоронам

По словам Насардинова, отец погибшей 29 ноября провел в морге и занимался организацией похорон женщины. С ней и погибшим сыном мужчины простятся 1 декабря. Собеседник «360» отметил, что сам стесняется организовывать сбор средств, но не откажется от любой помощи.

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«Похороны в Москве довольно дорогие, мы и так стараемся по минималке. А просить мне очень стыдно, даже самых близких знакомых я прошу не присылать больше пяти тысяч рублей с человека <…> Я буду требовать компенсации по исламу — не морального ущерба — я уверен, они (супруга и сын — прим. ред.) в раю, тем более, ребенку было всего четыре года. Я хочу компенсации материальной — на содержание и воспитание моего ребенка, мне очень трудно», подчеркнул мужчина.

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Добиться справедливости

Мужчина рассказал, что не держит на виновницу ДТП зла. Он добавил, что заинтересован в мягком наказании для нее.

«Я сразу сказал — я верующий, это судьба, это же не умышленное убийство. Злости у меня нет, у меня есть обида и горечь. Я хочу справедливости, но я не кровожадный — чтобы ее посадили по максимуму. Нет, наоборот. Я хочу, чтобы она сидела как можно меньше. Тогда, может, она сможет больше помочь моему ребенку. Ребенок-то остался, мне ничего не нужно. Я справляюсь, мама с сыном уже у Бога. Мне остается воспитать [дочку] — она годовалая», — добавил Имран Насардинов.

Собеседник «360» рассказал, что познакомился с погибшей на исламском форуме. Между ними вспыхнули чувства, а вера их объединила. Выжившую девочку уже выписали из больницы — она отделалась небольшим синяком.

и человек засыпает, он не давит на газ, он расслабляет мышцы и руль вправо не крутит. Она их просто подмяла, она не тормозила. Мне кажется, не исключено, что ее подружка руль вправо дернула. Спящий на газ не давит.

Смертельное ДТП случилось 27 ноября в Москве. Водитель KIA наехала на женщину с двумя детьми. Столичная прокуратура сообщила, что виновница аварии находилась в состоянии наркотического опьянения.

Желающие помочь семье могут перевести любую сумму по следующим реквизитам:

Насардинов Имран Даянович:

5469 3801 2259 1901 — Сбербанк;

5536 9138 8292 9793 — «Тинькофф».