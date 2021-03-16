Студентка рассказала о встрече с орским маньяком в подмосковном автобусе

Студентка из Подмосковья рассказала, что видела беглого орского маньяка в автобусе в Одинцове. Девушка обратила внимание на золотые зубы.

«10 марта около 17:00, как обычно после учебы, я села в автобус и поехала в сторону дома. Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. Сначала я не придала этому никакого значения. Но потом он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно», —приводит «Московский комсомолец» слова жительницы Московской области.

Девушка уточнила, что мужчина разглядывал ее и странно улыбался, а потом он попытался завести разговор и спрашивал «всякую ерунду».

«Когда он говорил, я обратила внимание, что во рту у него не хватает большого количества зубов, это бросалось в глаза. А еще третий и четвертый зубы на верхней челюсти были золотые», — добавила студентка.

По словам собеседницы, она вышла на своей остановке, но незнакомец продолжал за ней наблюдать. Через два дня в университете появилось объявление о розыске орского маньяка, и она узнала на фото своего попутчика. Девушка заявила, что сразу после этого позвонила в полицию.

В МВД «360» рассказали, что подобные заявления к ним не поступали.

Орского маньяка — дальнобойщика Валерия Андреева — полиция уже девятый год ищет за убийства и изнасилования женщин. Летом прошлого года он объявился в Красноярске. В марте 2021 года его стали искать в Москве.