«Страдают мирные жители». Тактику националистов на Украине сравнили с террором

Действующие на Украине националистические батальоны окончательно перешли к тактике террора. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» подчеркнул, что это, прежде всего, касается мирного населения.

Колчин указал на поступавшее «огромное количество информационных поводов и доказательств.

«От действий националистов страдают мирные жители, особенно на выездах. И конечно, все акции с минированием, террором жителей — это тактика нацистских батальонов, которую они используют очень распространенно», — заметил политолог.

Президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совбеза РФ обращал внимание, что те же националисты не дают мирным украинцам и иностранным гражданам выехать из страны по гуманитарным коридорам.

На втором раунде переговоров, которые состоялись в Беловежской пуще, Россия и Украина договорились о совместной работе по международно-гуманитарному вопросу. По гуманитарным коридорам будут эвакуировать гражданских лиц, доставлять продукты и медикаменты «в места наиболее ожесточенных боев».