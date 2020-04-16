Столпотворения людей не было в метро Москвы на второй день проверки пропусков
«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома», — сообщила пресс-служба департамента Москвы в своем Telegram-канале.
Чтобы впредь исключить скопление людей в метро, проверку пропусков переведут в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. 15 апреля, в первый день проверки пропусков, люди выстроились в очереди на вход в метро, а возле турникетов даже толпились.
15 апреля власти Москвы и Подмосковья ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить электронный пропуск. С конца марта в России люди живут в режиме самоизоляции, чтобы не допустить дальнейшего распространения 2019-nCoV. На улицу без особой нужды сейчас выходить нельзя. По последним данным, коронавирусом в РФ заразились 24 490 человек. От COVID-19 умерли 198 инфицированных.