Столпотворения людей не было в метро Москвы на второй день проверки пропусков

Утром 16 апреля пассажиры столичной подземки смогли спокойно разъехаться по своим делам, соблюдая социальную дистанцию. Столпотворения избежали благодаря выборочной проверке пропусков.

«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома», — сообщила пресс-служба департамента Москвы в своем Telegram-канале.

Чтобы впредь исключить скопление людей в метро, проверку пропусков переведут в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. 15 апреля, в первый день проверки пропусков, люди выстроились в очереди на вход в метро, а возле турникетов даже толпились.

15 апреля власти Москвы и Подмосковья ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить электронный пропуск. С конца марта в России люди живут в режиме самоизоляции, чтобы не допустить дальнейшего распространения 2019-nCoV. На улицу без особой нужды сейчас выходить нельзя. По последним данным, коронавирусом в РФ заразились 24 490 человек. От COVID-19 умерли 198 инфицированных.