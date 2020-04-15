Проверять пропуска в общественном транспорте Москвы будут через карты «Тройка» и «Стрелка»

Пропуска в общественном транспорте Москвы будут проверять автоматически с помощью социальных и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через „Тройку“ (которых выдано уже 35 миллиона), „Стрелку“ или социальную карту», — рассказали в ведомстве.

Такой порядок введут поэтапно. Скоро появится инструкция с действиями для пассажиров при передвижении в общественном транспорте. Сейчас в метро, автобусах и других общественных средствах передвижения цифровой пропуск проверяют контролеры. Такие выборочные проверки сохранят и в дальнейшем.

В столице Москве с начала недели передвигаться можно только по специальному разрешению. Пропуска даются только работающим и врачам. Такая система начала работать с 15 апреля.