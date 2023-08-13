Общество 13 августа 2023, 10:13 Стоимость российских «котлеток с пюрешкой» достигла максимума с июня 2022-го Росстат: стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля Freepik

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Обед, состоящий из мясных котлет и картофельного пюре, в среднем обходится в 254,54 рубля — это максимум с июня 2022 года. Данные за июль этого года предоставил РИА «Новости» Росстат.

На две порции «котлеток с пюрешкой» потребуется 400 граммов мясного фарша, куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, соль и свежая зелень.

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Подорожали яйца и картофель. Остальные ингредиенты незначительно подешевели. Как написало издание, еще месяц назад весь набор продуктов можно было купить за 254,31 рубля, а в начале года — 247,01 рубля.

Напомним, что цены, которые дает федеральная служба государственной статистики — усредненные. В разных магазинах стоимость продуктового набора может отличаться.

Ранее Росстат сообщал, что стоимость гречки в России впервые повысилась с середины мая 2022 года. Цена на крупу выросла на 0,29%. Кроме того, ожидается рост стоимости на курицу и свинину. Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку обоснованности повышения цен на мясо у производителей.