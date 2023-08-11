Общество 11 августа 2023, 23:30 ФАС заинтересовалась ростом цен на курицу и свинину у производителей РБК: ФАС проверит обоснованность роста цен на курицу и свинину у производителей Freepik

Читать 360tv в

Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку обоснованности роста цен на мясо у производителей. Об этом рассказал РБК со ссылкой на участников совещания в Минсельхозе, на котором ФАС уведомила о принятом решении.

Начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила на заседании, что в ведомстве заинтересовались ростом цен на курицу и свинину и направили крупным участникам рынка запрос. В нем попросили обосновать причины повышения стоимости. Полученные ответы служба проанализирует и сделает вывод о необходимости применения мер антимонопольного регулирования, рассказал источник издания.

Реклама

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут на совещании озвучила сообщение от торговых сетей, которых поставщики уведомили о повышении цен на курицу и свинину до конца августа. Мясоперерабатывающие комбинаты объяснили это удорожанием сырья.

В период с 31 июля по 6 августа стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе взлетела до рекордных показателей за восемь лет. Свинина подорожала до 148 рублей за килограмм, это на 20% выше цены за аналогичный период 2022 года.