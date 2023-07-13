Общество 13 июля 2023, 00:10 Гречка подорожала в России Росстат: гречка в России подорожала впервые с середины мая 2022 года Freepik

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Стоимость гречки в России впервые повысилась с середины мая 2022 года. Цена на эту крупу выросла по стране с 4 по 10 июля на 0,29%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

За прошлый отчетный период — с 27 июня по 3 июля — гречневая крупа упала в цене на 0,02%, а с начала этого года по 10 июля — на 17,89%. В 2022 году каша подорожала в последний раз весной, с 14 по 20 мая (+0,34%).

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При этом рис и пшенная крупа выросли в цене на 0,41% и 0,28%, а неделю назад рисовая каша подорожала на 0,3%, пшенка подешевела на 0,12%.

В апреле 2023 года стало известно, что цены на яйца в России упали в магазинах впервые с января на 0,18%. Последнее снижение стоимости эксперты зафиксировали с 24 по 30 января — на 0,22%. Также сахар на отчетной неделе вырос в цене, прибавив к ней 0,22%, а подсолнечное масло подорожало на 0,31%.