Стюардесса развеяла популярные заблуждения о работе бортпроводников

«Мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку», — рассказала Кэт.

Многие пассажиры считают, что стюардессы после рейса должны убирать салон самолета. Но и этот миф Кэт Камалани развеяла. Для наведения порядка авиакомпания нанимает сотрудников клининговых фирм.

Она напомнила пассажирам, что бортпроводники не официанты. Главная их обязанность — обеспечение безопасности пассажиров, а не быстрая подача еды и напитков. Она отметила, что курсы для стюардесс длятся восемь недель, и только два дня им рассказывают о правилах подачи питания.

Стюардессы имеют право отказать пассажиру в выполнении его просьбы. Например, одна из стюардесс, которая пожелала оставаться анонимной, рассказала, как девушка попросила ее выкинуть грязный подгузник.