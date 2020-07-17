Стюардесса рассказала о самых необычных просьбах пассажиров

Один из самых запоминающихся случаев — просьба выкинуть грязный памперс. Пассажирка держала его в руке, вызвав стюардессу.

«Впоследствии женщина крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет», — поделилась девушка.

По словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.

Другой пассажир попросил, чтобы бортпроводник подшутила над его женой, когда та забыла свою сумочку в другом кресле. Он посчитал, что его супруге «это понравится». Девушка просьбу не выполнила.