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    17 июля 2020, 13:24

    Стюардесса рассказала о самых необычных просьбах пассажиров

    Анастасия Кременчугская

    Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали во время путешествий. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.

    Один из самых запоминающихся случаев — просьба выкинуть грязный памперс. Пассажирка держала его в руке, вызвав стюардессу.

    «Впоследствии женщина крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет», — поделилась девушка.

    По словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.

    Другой пассажир попросил, чтобы бортпроводник подшутила над его женой, когда та забыла свою сумочку в другом кресле. Он посчитал, что его супруге «это понравится». Девушка просьбу не выполнила.