Стюардесса рассказала о самых необычных просьбах пассажиров
Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали во время путешествий. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Один из самых запоминающихся случаев — просьба выкинуть грязный памперс. Пассажирка держала его в руке, вызвав стюардессу.
«Впоследствии женщина крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет», — поделилась девушка.
По словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.
Другой пассажир попросил, чтобы бортпроводник подшутила над его женой, когда та забыла свою сумочку в другом кресле. Он посчитал, что его супруге «это понравится». Девушка просьбу не выполнила.