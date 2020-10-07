Бывшая бортпроводница назвала зарплаты пилотов и стюардесс

Бывшая стюардесса рассказала о реальных зарплатах бортпроводников и пилотов. Девушка работала в российской авиакомпании.

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — поделилась бывшая стюардесса со своими подписчиками в TikTok.

Она добавила, что точная сумма зависит от часов авиационного налета и оклада. Интересно, что на должность бортпроводников более охотно берут мужчин, чем женщин. По словам блогерши, в самолетах всегда есть нехватка представителей мужского пола среди экипажа.

Ролик про зарплату бортпроводника собрал уже почти 200 тысяч лайков. Пользователи Сети в комментариях задали очень много вопросов автору. Например, берут ли в пилоты женщин, почему такая маленькая зарплата у стюардесс и почему девушка ушла из профессии.

Ранее появилась новость о том, что актеру Сергею Жигунову прямо во время полета вырвала зуб стюардесса. В прошлом девушка работала стоматологом.