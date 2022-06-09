Стандарт поднятия государственного флага в школах утвердили в России
Глава Минпросвещения Кравцов утвердил стандарт поднятия флага РФ в школах
Министерство просвещения России утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения национального гимна в школах. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, в стандарте четко описан порядок церемонии установления герба, флага и исполнения гимна.
«Подписанный стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России», — рассказал министр.
Кравцов сообщил, что процедура поднятия флага уже была принята в некоторых школах, теперь это предписано всем учебным заведениям.
По его мнению, поднятие флага поспособствует воспитанию у подрастающего поколения чувства гражданственности и патриотизма.
Также процедуру поднятия флага предложили ввести в детских лагерях.