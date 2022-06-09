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    09 июня 2022, 14:37

    Стандарт поднятия государственного флага в школах утвердили в России

    Глава Минпросвещения Кравцов утвердил стандарт поднятия флага РФ в школах

    Максим Зинкин

    Министерство просвещения России утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения национального гимна в школах. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    По его словам, в стандарте четко описан порядок церемонии установления герба, флага и исполнения гимна.

    «Подписанный стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России», — рассказал министр.

    Кравцов сообщил, что процедура поднятия флага уже была принята в некоторых школах, теперь это предписано всем учебным заведениям.

    По его мнению, поднятие флага поспособствует воспитанию у подрастающего поколения чувства гражданственности и патриотизма.

    Также процедуру поднятия флага предложили ввести в детских лагерях.