Детским лагерям предложили проводить церемонии поднятия флага и исполнения гимна России

Детские лагеря получили предложение организовать церемонию поднятия флага и исполнения гимна России в рамках патриотического воспитания у подростков. Об этом ТАСС сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Проводим работу по развитию системы воспитания. Помимо колледжей и школ она затрагивает и детские лагеря. Отдельно предложили детским лагерям форматы церемоний исполнения гимна РФ и подъема государственного флага РФ», — рассказал он.

Кравцов отметил, что инициатива направлена в регионы в рамках программы воспитания, она также включает в себя проведение просветительских мероприятий.

Ранее глава ведомства сообщал, что с 1 сентября в российских школах стартует процедура поднятия государственного флага и исполнения гимна в начале учебной недели. Несколько регионов ввели эту практику досрочно.