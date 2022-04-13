Начинать неделю в школах предложили с подъема флага России

Неделю в российских школах предложили начинать с подъема флага под гимн страны. С такой инициативой выступил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба министерства.

«Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания», — сказал Кравцов.

По его словам, такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

Поднятие флага под гимн России, как добавил Кравцов, «могло бы стать позитивной практикой», отметила «Газета.ru».

Обеспечение госсимволами Российской Федерации государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет предусмотрено в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», добавили в пресс-службе министерства.

Следующий год в России планируется объявить Годом педагога и наставника. Такой указ разработало Минпросвещения страны. При утверждении документа правительству необходимо будет также разработать план мероприятий и создать специальный комитет в течение трех месяцев.