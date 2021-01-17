Стало известно, сколько россиян планируют участвовать в крещенских купаниях

В 2021 году только 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях. Это следует из исследования сервиса SuperJob.

Эксперты выяснили, что 74% опрошенных решили не окунаться в проруби. Однако 60% из них никогда не пробовали купаться в проруби на Крещение, пишет RT.

13% респондентов намерены принять участие в купаниях, 2% из них будут делать это впервые.

Кроме того, исследователи отмечают, что принять участие в крещенских купаниях чаще планируют мужчины, чем женщины, — 17% и 10% соответственно. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Накануне председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал верующим в этом году не рисковать здоровьем и не окунаться в купели. Для себя он также принял решение не испытывать организм и не принимать участие в крещенских купаниях.

Медики также напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. В частности, воздержаться от купания нужно людям с обострениями хронических заболеваний.