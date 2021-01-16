РПЦ рекомендовала воздержаться от крещенских купаний в этом году

В РПЦ призвали верующих отказаться в этом году от крещенский купаний. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Он также добавил, что в этом году немногие решатся окунаться. Он лично для себя в этот раз принял решение не испытывать организм подобным способом.

В Московской области во время проведения крещенских купаний возле купелей будут дежурить медики. Врачи напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Воздержаться от купания нужно людям с обострениями хронических заболеваний, не рекомендуется окунаться пациентам с сахарным диабетом. Также нельзя выпивать алкоголь до и после окунания.

Праздник Крещения Господня отмечают в ночь с 18 на 19 января.