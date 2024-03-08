Общество 08 марта 2024, 15:12 Стало известно, сколько россиян доверяют Путину ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу президента Путина Пресс-служба Кремля

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Большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина и доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

О том, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, ответили 83% респондентов. На вопрос о доверии президенту положительно ответили 82% россиян, участвующих в анкетировании.

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Всероссийский центр изучения общественного мнения также проводил опрос среди россиян, касающийся их отношения к Путину. Большинство россиян — 79,6% — заявили, что доверяют нынешнему главе государства. Его работу одобрили 77,3% респондентов.

Подавляюще число жителей готовы пойти на мартовские выборы президента России. Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 75% электорально активных граждан.