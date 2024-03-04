Выборы 04 марта 2024, 17:28 Стало известно, сколько россиян готово участвовать в выборах президента ВЦИОМ: 80% россиян собрались пойти на выборы президента РИА «Новости»

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Большинство россиян готовы пойти на мартовские выборы президента России. Как показал опрос ВЦИОМ, об этом заявили 80% респондентов.

Точно примут участие в выборах главы государства 70% респондентов, скорее всего проголосуют — 10%.

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«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — указано в результатах опроса.

За пост президента России поборются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, а также выдвинутые партиями Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ. Еще четырем ранее отказали в регистрации из-за нехватки, недостоверности и недействительности подписей, отсутствия нужных документов.

Проголосовать на выборах можно несколькими способами, в том числе онлайн. Уже более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ.