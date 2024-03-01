Общество 01 марта 2024, 14:19 Почти 80% россиян заявили о доверии Путину ВЦИОМ: 79,6% россиян заявили, что доверяют Путину РИА «Новости»

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Большинство россиян (79,6%) заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Его работу одобрили 77,3% респондентов, участвовавших в социологическом опросе ВЦИОМ. Его результаты опубликовали на сайте центра.

Опрос методом телефонного интервью провели с 19 по 25 февраля. В нем участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

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ФОМ также провел опрос общественного мнения. По его данным, о доверии Путину заявили 82% респондентов. Работу главы государства одобрили 80% россиян.

Опрос проводили с 23 по 25 ноября, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек из разных регионов России.

В середине февраля работу Путина на высшем государственном посту одобряли 76,9% россиян. Ему также доверяли 79,4% опрошенных.

Россия продолжает готовиться к президентских выборам. Голосование состоится с 15 по 17 марта.