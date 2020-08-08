Стало известно о травмах у умершей в Среднеуральском женском монастыре девочки

Согласно постановлению, необходима судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить давность этих телесных повреждений и степень тяжести вреда здоровью девочки. Перед смертью ребенок принимал наркотические лекарственные средства. Это еще одна причина, по которой следователи должны исследовать труп.

СМИ сообщили о смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Романов), вечером 6 августа. У нее был рак головного мозга. В обитель ее привезли родители из Новокузнецка, так как врачи заявили, что спасти ребенка нельзя. В монастыре девочка прожила семь месяцев.

На следующий день Сергий записал видеообращение, в котором призвал не проводить вскрытие, так как, по его словам, причина смерти очевидна. Он добавил, что девочка была его помощницей, а перед смертью она увидела ангела. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям регионального следственного подразделения СК России доложить об обстоятельствах гибели девочки в монастыре.

Ранее схиигумен Сергий пошел против позиции РПЦ и призвал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу во время самоизоляции. За реакционные высказывания Сергия лишили сана.