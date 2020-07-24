Патриарх Кирилл лишил сана схиигумена Сергия

Также Кирилл официально признал Сергия виновным в нарушении «священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов».

Епархиальный суд отметил, что схиигумен Сергий проигнорировал правила, согласно которым он не может совершать богослужения, выступать с публичными проповедями, носить наперсный крест и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного согласия архиерея. Суд также отметил, что схиигумен лгал и клеветал во время своих обращений.

«Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) святейшего патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», — сказано в сообщении Русской православной церкви.

Также в судебном решении говорится, что «своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

Ранее Ксения Собчак сняла фильм про Сергия и Среднеуральский женский монастырь. Позже она обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить монастырь.