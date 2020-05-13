Стало известно о состоянии здоровья Олега Тинькова

Предприниматель Олег Тиньков сейчас борется с лейкемией. По словам председателя правления банка «Тинькофф» Оливера Хьюза, он чувствует себя нормально.

«Я с ним недавно разговаривал, и, слава Богу, он нормально себя чувствует. Но каких-то особых новостей нет», — приводит слова Хьюза ТАСС.

В начале марта 2020 года власти обвинили основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений. Ему грозит тюремный срок. После этого он заявил, что болен лейкемией. После сообщения о болезни бумаги кредитной организации рухнули в цене.

Тиньков ушел из совета директоров банка, а перед этим перевел права владения акциями от двух частных компаний в семейный траст. Это позволит его близким сохранить активы даже в случае смерти предпринимателя.

Сейчас Тиньков находится в Лондоне. Ранее суд перенес рассмотрение его дела об экстрадиции в Соединенные Штаты на 13 июля. Предварительные слушания должны были состояться 27 апреля. Все это время российский бизнесмен должен оставаться в столице Великобритании.