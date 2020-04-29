Дело об экстрадиции Тинькова в США рассмотрят 13 июля

Суд Лондона перенес рассмотрение дела Олега Тинькова об экстрадиции в Соединенные Штаты на 13 июля. Предварительные слушания должны были состояться 27 апреля. Все это время российский бизнесмен должен оставаться в столице Великобритании.

«Рассмотрение дела запрашиваемого вами лица запланировано в следующий раз на 13 июля 2020 года в зале номер три. Это не будет полноценное слушание, это будет досудебная подготовка дела к слушанию», — ответили в суде на запрос ТАСС.

Пока предприниматель Олег Тиньков не может покинуть Лондон, а все условия освобождения его под залог сохраняются.

В начале марта американские власти обвинили основателя банка «Тинькофф» в подаче ложных налоговых сведений. Ему грозит срок. Тиньков после этого рассказал, что болен лейкемией. На фоне этих новостей бумаги кредитной организации рухнули в цене.

Предприниматель объявил, что уходит из совета директоров Тинькофф банка. Он перевел права владения акциями банка от двух частных компаний в семейный траст. Это позволит близким Тинькова сохранить активы даже в случае его смерти. Сейчас предприниматель занимается своим здоровьем.

На Пасху он опубликовал на своей странице в Instagram первую фотографию после сообщения о болезни.