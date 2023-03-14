Общество 14 марта 2023, 07:14 Стало известно о большом количестве российских оборонительных сооружениях в Херсонщине Сальдо: военные России построили множество оборонительных сооружений в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные оборудовали большое количество оборонительных фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий главы региона Владимир Сальдо.

«Военнослужащие обустроили огромное число количество оборонительных фортификационных сооружений. Безопасность на левобережье обеспечивает множество размещенных воинских подразделений», — рассказал он.

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Ранее Сальдо сообщил, что на данный момент у ВСУ нет необходимых ресурсов, чтобы провести полномасштабное наступление на левый берег Днепра. При этом он отметил, что на правобережье боевики обустраивают дороги, которые можно применять при возможной атаке.

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Также ранее врио главы региона сообщил, что в Херсонской области серьезно усиливают системы противовоздушной обороны, чтобы минимизировать последствия ударов со стороны ВСУ.