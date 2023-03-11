11 марта 2023, 17:33
ВСУ не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра — Сальдо
Врио главы Херсонской области Сальдо: у ВСУ нет ресурсов для наступления на левобережье
ВСУ не обладают ресурсами для начала полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области. Таким мнением в Telegram-канале поделился врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Никакой конкретной подготовки наступления нет», — написал он.
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Сами заявления о подобных маневрах Сальдо назвал дезинформацией. По его словам, украинские власти делают это намеренно. Он предположил, что таким образом они хотят погрузить население в состояние паники, а также дезориентировать союзные силы.
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При этом Сальдо отметил, что ВСУ перебрасывают на правый берег Днепра ряд спецтехники и несколько подразделений. Также он сообщил, что сторонники украинской армии улучшают несколько трасс, которые ведут к зоне возможных боестолкновений. Дороги идут с севера этого участка. По мнению Сальдо, эти пути ВСУ могут использовать для быстрой доставки войск.
Он добавил, что союзные силы заранее узнают о таких перемещениях противника и дадут отпор.
ВСУ
Херсон
Херсонская область
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