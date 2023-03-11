Спецоперация 11 марта 2023, 17:33 ВСУ не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра — Сальдо Врио главы Херсонской области Сальдо: у ВСУ нет ресурсов для наступления на левобережье Сайт президента Украины

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ВСУ не обладают ресурсами для начала полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области. Таким мнением в Telegram-канале поделился врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Никакой конкретной подготовки наступления нет», — написал он.

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Сами заявления о подобных маневрах Сальдо назвал дезинформацией. По его словам, украинские власти делают это намеренно. Он предположил, что таким образом они хотят погрузить население в состояние паники, а также дезориентировать союзные силы.

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При этом Сальдо отметил, что ВСУ перебрасывают на правый берег Днепра ряд спецтехники и несколько подразделений. Также он сообщил, что сторонники украинской армии улучшают несколько трасс, которые ведут к зоне возможных боестолкновений. Дороги идут с севера этого участка. По мнению Сальдо, эти пути ВСУ могут использовать для быстрой доставки войск.

Он добавил, что союзные силы заранее узнают о таких перемещениях противника и дадут отпор.