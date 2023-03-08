Происшествия 08 марта 2023, 22:09 Систему ПВО усилят в Херсонской области Врио главы Херсонской области Сальдо анонсировал усиление систем ПВО в регионе Википедия

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В Херсонской области усиливают систему противовоздушной обороны, чтобы минимизировать последствия ракетных ударов ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение противовоздушной обороны, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных», — рассказал Глава региона.

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Сальдо отметил, что эти системы усиливают, чтобы нивелировать ущерб от попаданий снарядов в какие-либо объекты.

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Ранее врио губернатора заявлял, что Херсон в ближайшее время вернется под контроль России. Город оставили временно, около 150 тысяч жителей переправили в безопасное место на левобережье.

Политолог Евгений Михайлов предположил, что ВСУ готовят наступление на Харьковском направлении. За истекшие сутки украинские военные лишились сразу 10 диверсионно-разведывательных группировок — это может стать предвестником подготовки ВСУ к наступлению.