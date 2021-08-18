Стало известно, когда бумажный паспорт могут заменить на смарт-карту в России

Решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту в Минцифре России примут до конца 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — поделился министр.

Шадаев подчеркнул, что смарт-карта — это удобная форма для хранения всех необходимых данных. По его словам, перед ведомством также стоит задача внедрить копию цифрового паспорта, которую можно показать на телефоне в виде QR-кода.

В конце июля председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что в российские паспорта могут вернуть графу «национальность» для представителей малых коренных народов. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов назвал эту меру излишней и напомнил, что в России уже два года действует реестр коренных малочисленных народов. Его главная цель — защита прав представителей этих народов на льготы по образованию или пенсию