Новую графу задумали внести в российский паспорт

В российские паспорта могут вернуть графу «Национальность» для представителей малых коренных народов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. <...> Ряд малочисленных коренных народов хотел бы иметь национальность в паспорте. <...> Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать. То есть кое-какое решение есть», — заявил депутат.

Гильмутдинов добавил, что к этому решению есть вопросы, тем более бумажные паспорта скоро могут потерять свою значимость. Однако возможность вносить в документ информацию о национальной принадлежности должна быть у тех, кто получает преференции за свое происхождение.

На этой неделе в пресс-центре МВД сообщили, что россияне смогут оформить новые паспорта с 1 июля 2022 года вне зависимости от места жительства и причины их замены в течение пяти дней. Сейчас на это уходит от 10 дней до месяца.