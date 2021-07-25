Идею дополнить паспорт еще одной графой посчитали излишней

В России уже два года действует реестр коренных малочисленных народов, главной целью которого является защита их прав на льготы по образованию или пенсию. Поэтому инициатива о возвращении в паспорта графы «Национальность» просто излишняя, сказал «360» руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Он напомнил, что реестр уже два года работает экспериментально, но с 2022-го заработает в полном объеме.

«Все представители коренных и малочисленных народов могут в него войти, предоставив необходимые документы в МФЦ или через портал госуслуг. И в дальнейшем это облегчит жизнь и им, и представителям власти. Можно будет легко и быстро проверить, относится он к этой категории, ведет ли национальный образ жизни и какие льготы получает», — пояснил Баринов.

С предложением внести в российские паспорта графу «Национальность» выступил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

В середине июля в российских паспортах отменили ряд обязательных штампов. Теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет вноситься в этот документ, если этого захочет его владелец.