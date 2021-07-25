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    25 июля 2021, 19:24

    Идею дополнить паспорт еще одной графой посчитали излишней

    Евгения Бардонова, Ольга Назаркина

    В России уже два года действует реестр коренных малочисленных народов, главной целью которого является защита их прав на льготы по образованию или пенсию. Поэтому инициатива о возвращении в паспорта графы «Национальность» просто излишняя, сказал «360» руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

    Идею дополнить паспорт еще одной графой посчитали излишней

    Он напомнил, что реестр уже два года работает экспериментально, но с 2022-го заработает в полном объеме.

    «Все представители коренных и малочисленных народов могут в него войти, предоставив необходимые документы в МФЦ или через портал госуслуг. И в дальнейшем это облегчит жизнь и им, и представителям власти. Можно будет легко и быстро проверить, относится он к этой категории, ведет ли национальный образ жизни и какие льготы получает», — пояснил Баринов.

    С предложением внести в российские паспорта графу «Национальность» выступил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

    В середине июля в российских паспортах отменили ряд обязательных штампов. Теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет вноситься в этот документ, если этого захочет его владелец.