Стало известно, что чаще всего смотрят россияне в самоизоляции

Самоизоляция — отличное время для просмотра фильма или сериала, до которого уже давно не доходили руки. Специалисты провели исследование и выяснили, какие картины пользуются наибольшей популярностью во время пандемии. Может, в этом списке вы найдете то, что еще не смотрели.

В пресс-службе компании «МегаФон» рассказали, что во время самоизоляции россияне чаще всего смотрели такие сериалы, как «Секс в большом городе», «Ходячие мертвецы» и «Большая маленькая ложь». Еще пользователи интересовались новинками кино, например, боевиком «Бладшот», криминальной комедией «Джентльмены» и романтической комедией «Отель Белград», пишет ТАСС.

Компания «Ростелеком» заметила рост просмотров мультфильма «Маша и Медведь», сериала «Друзья» и драмы «Паразиты». Не обходили стороной и российский фильм «Вторжение», а также картину «Хищные птицы».

Лидером во время пандемии оказался фантастический боевик «Заражение» Стивена Содерберга. Он вышел на первую строчку в онлайн-кинотеатрах Megogo и Okko. Это совсем не удивительно, так как сюжет фильма разворачивается во времена распространения смертельного вируса.

«Многим людям в текущих условиях самоизоляции интересно посмотреть, как может развиваться ситуация дальше, и „Заражение“ отлично удовлетворяет этот запрос», — отметил кинокритик Тимур Алиев.

Кстати, «360» сравнил «Заражение» с тем, что сейчас происходит в мире. Сходства оказались весьма пугающими.