Фильм «Заражение» vs наша реальность. 10 пугающих совпадений

Фильм «Заражение» обрел новую популярность в эпоху пандемии коронавируса. Люди стали интересоваться кинолентой, события в которой уж очень похожи на те, что происходят сейчас. «360» сравнил вымысел с реальностью и нашел пугающе много совпадений.

Американский режиссер Стивен Содерберг снял «Заражение» в 2011 году, спустя два года после вспышки свиного гриппа в мире. По сюжету неизвестный вирус начинает стремительно распространяться по всей планете. Миллионы гибнут, пока ведущие медики США пытаются разработать вакцину. При просмотре складывается впечатление, что фильм снимали по мотивам происходящего в 2020 году. Совпадений там достаточно, и порой они пугают.

Источник заражения

Источник фото: кадры из фильма «Заражение», 2011

В обоих случаях вирус начал распространяться с Азии. В фильме это административный район Китая Макао, известный также как азиатский Лас-Вегас. Посетители казино оказались первыми, кто подцепил MEV-1 и стал разносить заразу. У нас вирус 2019-nCoV начал свое шествие по миру с китайского мегаполиса Ухань в провинции Хубэй. Кстати, и там и там не последнюю роль сыграл рынок морепродуктов.

Летучая мышь

Предполагаемый источник заболевания COVID-19 — летучая мышь. Эти зверьки вообще опасны для человека, ведь несут в себе целый букет коронавирусов. И о нынешней волне заражения уже предупреждали китайские ученые. В кино же можно буквально увидеть «зарождение» заразы. Там летучая мышь прилетела на свиную ферму неподалеку от Макао. А дальше понеслось…

Странные видео в Сети

Источник фото: кадры из фильма «Заражение», 2011

Один из главных героев «Заражения», блогер Алан Крумвьед (Джуд Лоу), пытается раскрутить сюжет вокруг видео из Азии. На нем мужчина умирает на глазах у людей средь бела дня без явной причины.

Похожие видео стали появляться в начале эпидемии в Китае. Люди падали в обморок посреди улицы. Ролики быстро разошлись по Сети.

Это все заговор!

Персонаж Джуда Лоу, как и полагается в нелегкие времена, заявляет о том, что все подстроено правительством. Все бы ничего, но аудитория его блога растет с каждым днем. А разговоры о биологическом оружии доходят и до команды специалистов, которые должны сдержать эпидемию.

Сколько слухов о происхождении распространяется сейчас, легко заметить. Правда, в нашем случае доходит и до официальных обвинений.

Вирус держится на поверхностях

Источник фото: кадры из фильма «Заражение», 2011

Оба вируса передаются воздушно-капельным путем. Но в фильме также показали, как зараза распространяется через поверхности — документы, кнопки лифта, поручни и так далее.

Реальность в этом плане не сильно отличается от киношной. Например, на бумаге вирус задерживается до пяти дней.

Скупить всю еду

Когда люди узнали, что над миром нависла неизвестная угроза в виде китайского гриппа, первым делом они отправились скупать самое необходимое. И хотя в реальной жизни люди умирают из-за COVID-19, паника не приобрела устрашающих масштабов. Пока в кино люди доходят до прямого вандализма и грабежей, в нашем мире ограничиваются мемами о туалетной бумаге.

Мойте руки

Источник фото: кадры из фильма «Заражение», 2011

Главным девизом 2020 года, наверно, можно назвать: «Мойте руки, сидите дома». Основная причина, по которой вирус так быстро расходится, — это социальные контакты и прикосновения. Вот и в «Заражении» из всех телевизоров людей призывают в первую очередь дистанцироваться друг от друга. Не панацея, но заразу сдерживает.

Блокпосты

Источник фото: кадры из фильма «Заражение», 2011

Одна из самых кардинальных мер, которая сейчас вводится по всему миру, — это всеобщий карантин. Страны закрывают границы, перестают летать самолеты, внутри государств перемещения людей свели к минимуму, на улицу призывают не выходить. То же самое показали в «Заражении». Правда, в фильме не раскрыли, как такие ограничения в итоге повлияли на экономику.

Браслеты

Чтобы люди перестали ходить туда-сюда и заражать друг друга, за ними решили следить. Угадаете, где это придумали? В данном случае в нашей реальности. Режим домашней самоизоляции вводится по всей России, а в некоторых регионах уже создали систему пропусков. В Татарстане — SMS-коды, в Москве — приложение на смартфоне.

Герои «Заражения» получают некие браслеты для прохода из одной зоны в другую. Получается, наша реальность оказалась более продвинутой?

Американцы не справляются

Создатели «Заражения» показали, как разворачивается эпидемия в США. Люди, узнав об опасной болезни, устроили панику. Пока шла разработка вакцины, страна погружалась в хаос. Начались вооруженные грабежи, закончилась еда. Но главное, что медицина Штатов не могла справиться с вирусом — братские могилы и нехватка мешков для трупов. Число погибших достигло 2,5 миллиона.

В реальной жизни, к счастью, все не настолько страшно, однако даже России пришлось идти на подмогу и отправлять в Америку самолет с гумпомощью. Все это говорит о том, что сколько бы фильмов-предсказаний ни сняли, человечество или отдельно взятая страна может оказаться не готовым к удару природы.

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Вирусом 2019-сNоV по всему миру уже заразились почти 900 тысяч человек, погибших более 40 тысяч. Больше всего больных COVID-19 в США (почти 190 тысяч), по числу смертей на первом месте Италия (12 тысяч). И пока сознательные люди по всему миру прячутся дома, находят себе занятие, правильно питаются и берегут иммунитет, другие продолжают жить как ни в чем не бывало. Пойти в ночной клуб во время пандемии смертельного вируса? Почему бы и нет.