Секрет «Маши и Медведя». Как российский мультфильм стал одним из лучших в мире

За месяц исследования международное агентство Parrot Analytics проанализировало 20 тысяч детских мультфильмов. Из них выбрали всего пять самых востребованных у аудитории, среди которых — «Маша и Медведь». Серию «Маша плюс каша» на YоuТube посмотрели более четырех миллиардов раз — именно она открыла мультфильму дорогу в главную книгу рекордсменов. Сейчас серии «Маша и Медведя» переведены на 36 языков и идут в более 100 странах мира.

С мультфильмами так сложилось давно — если интересно или хотя бы смешно смотреть не только детям, но и их родителям, значит, удался. В наших самых любимых мультфильмах обязательно было что-то, чего дети еще не понимали, зато понимали родители. И как же им от этого было весело! Еще веселее было детям, которые смотрели мультик через несколько лет, когда взрослые темы становились понятны.

Например, в замечательном советском мультфильме «Летучий корабль» были такие персонажи — Бабки-Ежки, они пели частушки Юрия Энтина, когда к ним за инструментами для летучего корабля пришел Трубочист. Пока ты ребенок, слова «я была навеселе и летала на метле» воспринимаешь без подвоха, но для взрослых вспоминать свое наивное и буквальное восприятие всего вокруг может быть очень смешно. И таких примеров много — не хватит времени описать.

Секрет популярности мультика «Маша и Медведь» очень прост и понятен любому взрослому, хватит даже одной серии. Машенька — квинтэссенция большей части детей в современном мире. А несчастный Медведь, тщетно пытающийся воспитать непослушную гиперактивную девочку, — типичный хороший родитель такого ребенка. Замученный, но еще не отчаявшийся.

Причем многие — как простые люди, так и психологи, — называют «Машу и Медведя» не только вредным, но и опасным мультиком. Некоторые даже диагностируют Машеньке ряд психических расстройств! Но почему-то мультфильм все равно нравится сотням и сотням тысяч людей по всему миру.

Можно предположить, что такое количество людей ошибается, бывали и такие случаи. Но все же хочется найти в мультике что-то хорошее. Ведь наверняка его смотрят и дети, и взрослые не из-за садистских наклонностей, которые приписывают маленькой девочке в розовом сарафанчике. Может быть, Машенька все же напоминает нам о счастье и непосредственности детства — серии всегда заканчиваются хорошо, даже если она очень много шалит. Да и Медведь все-таки получает свое — с заботой смотрит на угомонившуюся или довольную Машу, гуляет со своей Медведицей…

Да, ему сложно, но кто говорил, что родительство — легкая работа? Может, поэтому «Маша и Медведь» хороши — они честные. Они оба не идеальные, но они оба готовы заботиться. Пусть забота Маши чаще приводит к проблемам для Медведя, но ведь с детьми так бывает часто — они только учатся. Маша знает, что она может побыть шалуньей, а Медведь все равно будет ее любить. И это очень важно: позволять ребенку быть ребенком. Иначе потом из него не получится взрослый.

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