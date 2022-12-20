Общество 20 декабря 2022, 16:52 Стало известно число покинувших Россию IT-специалистов в 2022 году Глава Минцифры Шадаев сообщил о 100 тысячах уехавших из России IT-специалистов в 2022 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Примерно 100 тысяч специалистов в сфере IT покинули Россию в 2022 году. Об этом во время выступления в Государственной думе сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, написал ТАСС.

Около 80% уехавших из России программистов продолжают трудиться на отечественные компании из дружественных стран, добавил Шадаев.

Реклама

«В целом уехали до 10% IT-специалистов. Многие вернулись обратно, но в сумме примерно 100 тысяч человек находятся за пределами России», — подчеркнул глава ведомства.

Реклама

Шадаев предложил Думе обсудить отказ от введения жестких ограничений на удаленную работу для таких сотрудников. По его мнению, мера вынудит разработчиков уйти в иностранные компании.

Ранее в Госдуму внесли закон, который ограничит возможность удаленной работы для покинувших страну россиян.

Одним из его авторов выступил сенатор Андрей Клишас, который заявлял о необходимости ограничения для работы из-за рубежа для сотрудников государственного сектора и транспортной безопасности.