20 декабря 2022, 16:52
Стало известно число покинувших Россию IT-специалистов в 2022 году
Глава Минцифры Шадаев сообщил о 100 тысячах уехавших из России IT-специалистов в 2022 году
Примерно 100 тысяч специалистов в сфере IT покинули Россию в 2022 году. Об этом во время выступления в Государственной думе сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, написал ТАСС.
Около 80% уехавших из России программистов продолжают трудиться на отечественные компании из дружественных стран, добавил Шадаев.
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«В целом уехали до 10% IT-специалистов. Многие вернулись обратно, но в сумме примерно 100 тысяч человек находятся за пределами России», — подчеркнул глава ведомства.
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Шадаев предложил Думе обсудить отказ от введения жестких ограничений на удаленную работу для таких сотрудников. По его мнению, мера вынудит разработчиков уйти в иностранные компании.
Ранее в Госдуму внесли закон, который ограничит возможность удаленной работы для покинувших страну россиян.
Одним из его авторов выступил сенатор Андрей Клишас, который заявлял о необходимости ограничения для работы из-за рубежа для сотрудников государственного сектора и транспортной безопасности.
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