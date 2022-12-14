Общество 14 декабря 2022, 19:48 Уехавшим россиянам собрались ограничить доступ к удаленной работе Сенатор Клишас: в Госдуму внесут закон об ограничении на удаленку для уехавших россиян Викимедиа

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На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение доступа к дистанционной работе для уехавших из страны россиян, рассказал RTVI сенатор Андрей Клишас. Он стал одним из авторов документа.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал изданию, что не принимал участия в разработке проекта. Он уточнил, что ничего не знает о документе.

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По словам парламентария, сейчас Трудовой кодекс позволяет регулировать формат занятости работодателю и сотрудникам.

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«Если работодатель решит, что удаленно работать недопустимо, то работать удаленно будет недопустимо. Сегодня это не обязанность, это право», — подчеркнул депутат Госдумы.

Большинство руководителей организаций в России меньше доверяет сотрудникам, работающим из дома, рассказал «Известиям» замгендиректора Национального агентства развития квалификаций Павел Свистунов. Он добавил — в стране сложилось мнение, будто бы человек на «удаленке» работает хуже.

Ранее сенатор Андрей Клишас призывал сделать «менее комфортным» нахождение за границей россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации. Политик добавил, что власти могут изменить для этого законы.