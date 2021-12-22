Стали известны личности избивших фигуриста Соловьева

Молодые люди, избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, оказались студентами первого курса юридического факультета из Читы. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве», — заявил Васенин.

Злоумышленники были задержаны на 48 часов, на них заведено уголовное дело.

Изначально сотрудники задержали всех свидетелей драки, среди них были еще один молодой человек и девушка, но мера пресечения была избрана только к двум гражданам.

Соловьев был избит 21 декабря в одном из столичных заведений. Он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с ушибами головного мозга и субарахноидальным кровоизлиянием.

Врачи рассчитывают, что он задержится в больнице как минимум на 7-10 дней.