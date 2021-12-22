Избитому в Москве фигуристу не потребуется операция
РЕН ТВ: избитому в Москве фигуристу Соловьеву не потребуется операция
Избитому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву, которому диагностировали ушиб головного мозга, не потребуется операция. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Медики будут лечить спортсмена консервативными способами, ему придется задержаться в больнице как минимум на неделю.
Также у Соловьева было выявлено субарахноидальное кровоизлияние.
Фигурист был избит в Москве в ночь 21 декабря. Вместе со своей гражданской супругой Анной Сидоровой он отдыхал в одном из столичных заведений, где завязался конфликт с группой молодых людей. Он заступился за девушку в ходе возникшего конфликта и был избит.
В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, на них заведено уголовное дело.
Соловьев выступает в парном катании с Екатериной Бобровой, дуэт выиграл золото на Играх-2014 в Сочи, а на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане взял серебро.