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    22 декабря 2021, 09:16

    Избитому в Москве фигуристу не потребуется операция

    РЕН ТВ: избитому в Москве фигуристу Соловьеву не потребуется операция

    Максим Зинкин

    Избитому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву, которому диагностировали ушиб головного мозга, не потребуется операция. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Избитому в Москве фигуристу не потребуется операция

    Медики будут лечить спортсмена консервативными способами, ему придется задержаться в больнице как минимум на неделю.

    Также у Соловьева было выявлено субарахноидальное кровоизлияние.

    Фигурист был избит в Москве в ночь 21 декабря. Вместе со своей гражданской супругой Анной Сидоровой он отдыхал в одном из столичных заведений, где завязался конфликт с группой молодых людей. Он заступился за девушку в ходе возникшего конфликта и был избит.

    В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, на них заведено уголовное дело.

    Соловьев выступает в парном катании с Екатериной Бобровой, дуэт выиграл золото на Играх-2014 в Сочи, а на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане взял серебро.