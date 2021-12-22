Против избивших фигуриста Соловьева мужчин возбудили уголовное дело

Столичные полицейские возбудили уголовное дело против двух мужчин, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Москвы.

Действия напавших на спортсмена квалифицировали по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое подозреваемых. <…> В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Контролировать ход и результаты расследования уголовного дела будут контролировать в прокуратуре Москвы, сообщил надзорный орган в Telegram.

Дмитрий Соловьев заступился за свою девушку Анну Сидорову, которую вместе с подругами оскорбляла группа молодых людей в караоке. Фигурист попросил неизвестных выбирать выражения, а те напали на него и избили.

Соловьев попал в больницу. Врачи предварительно диагностировали ему сотрясение мозга и множественные ушибы. Общее состояние олимпийского чемпиона они оценили как средней тяжести.

По версии СМИ, двум избившим Соловьева приятелям грозит до 15 суток ареста. Они попали под административное дело о мелком хулиганстве. Упоминалось, что дело могут переквалифицировать в уголовное.