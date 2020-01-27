Стали известны дата и место отпевания Всеволода Чаплина
29 января пройдет отпевания протоиерея Всеволода Чаплина. Местом богослужения станет храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, сообщило РИА «Новости».
Как сообщил сайт «Аргументы и факты», возглавит отпевание протопресвитер Владимир Диваков, секретарь патриарха Кирилла.
Пока не уточняются время начала церемонии и будущее место захоронения.
Протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель храма Святого Феодора Студита, скончался на 52 году жизни после Божественной Литургии. Причиной смерти священнослужителя назвали острый приступ ишемической болезни сердца.
Ранее друзья и противники Чаплина рассказали «360», каким он был протоиерей.