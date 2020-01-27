    27 января 2020, 17:10

    Стали известны дата и место отпевания Всеволода Чаплина

    Ирина Нагайникова

    29 января пройдет отпевания протоиерея Всеволода Чаплина. Местом богослужения станет храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, сообщило РИА «Новости».

    Как сообщил сайт «Аргументы и факты», возглавит отпевание протопресвитер Владимир Диваков, секретарь патриарха Кирилла.

    Пока не уточняются время начала церемонии и будущее место захоронения.

    Протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель храма Святого Феодора Студита, скончался на 52 году жизни после Божественной Литургии. Причиной смерти священнослужителя назвали острый приступ ишемической болезни сердца.

    Ранее друзья и противники Чаплина рассказали «360», каким он был протоиерей.