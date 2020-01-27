    27 января 2020, 15:49

    СМИ назвали причину смерти протоиерея Чаплина

    Алексей Сахаров

    Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Священник скоропостижно умер в воскресенье, 26 января, после службы в храме Феодора Студита. Чаплин последние несколько лет служил в этой церкви настоятелем.

    Священнослужитель умер от острой ишемической болезни сердца. Недугу сопутствовали и другие заболевания, пишет Telegram-канал 112.

    Протоиерей почувствовал внезапное недомогание 26 января. Это произошло у входа в храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Через несколько минут священник умер. Ему был 51 год.

    Главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев ранее рассказал «360», что Чаплин не был здоровым человеком. У него были астма и диабет. Несмотря на это, священник всю жизнь трудился с полной самоотдачей.

    «Он с юных лет и по сегодняшний день — всегда с утра до вечера служил Богу и людям», — добавил Лебедев.

    Панихида по священнику пройдет вечером 28 января в храме, где он служил. В среду, 29 января, с 07:30, состоится литургия, с 10:00 отпевание и прощание с новопреставленным протоиереем Всеволодом, уточнили на сайте храма Феодора Студита у Никитских ворот.