СМИ назвали причину смерти протоиерея Чаплина

Священнослужитель умер от острой ишемической болезни сердца. Недугу сопутствовали и другие заболевания, пишет Telegram-канал 112.

Протоиерей почувствовал внезапное недомогание 26 января. Это произошло у входа в храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Через несколько минут священник умер. Ему был 51 год.

Главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев ранее рассказал «360», что Чаплин не был здоровым человеком. У него были астма и диабет. Несмотря на это, священник всю жизнь трудился с полной самоотдачей.

«Он с юных лет и по сегодняшний день — всегда с утра до вечера служил Богу и людям», — добавил Лебедев.

Панихида по священнику пройдет вечером 28 января в храме, где он служил. В среду, 29 января, с 07:30, состоится литургия, с 10:00 отпевание и прощание с новопреставленным протоиереем Всеволодом, уточнили на сайте храма Феодора Студита у Никитских ворот.