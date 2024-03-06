Общество 06 марта 2024, 14:03 Стала известна дата премьеры «Холопа-3» «Бюллетень кинопрокатчика»: фильм «Холоп-3» выйдет 23 января 2025 года РИА «Новости»

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Стала известна дата выхода фильма «Холоп-3». Он выйдет 23 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», хотя официального объявления о съемках пока не поступало.

Съемки фильма стартуют в этом году. Актерский состав пока неизвестен. В предыдущей части сыграли Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

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Предыдущий фильм, «Холоп-2», собрал в кинопрокате внушительные 3,8 миллиарда рублей. Он вышел 1 января и стал лидером по сборам в кинопрокате в России и странах СНГ за одни выходные. Лента повествует о событиях, случившихся с Гришей, бывшим мажором, который после пережитого в первой части начал делать добро. В избалованной мажорке Кате он видит себя и решает помочь — конечно, нетрадиционными методами.

Ранее зрители «360» сообщили, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали для них самыми ожидаемыми фильмами в 2024 году.