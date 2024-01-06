Интересное 06 января 2024, 18:46 Продолжение «Холопа» и «Льда». Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года Скриншот трейлера «Холоп-2»

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Российская киноиндустрия в 2024 году порадует зрителей множеством новинок — продолжением нашумевших франшиз, киноадаптацией произведений классической литературы и оригинальными картинами. О самых ожидаемых фильмах нового года — в материале «360».

«Холоп-2»

Вдохновившись успехом первого фильма о перевоспитании мажора Гриши, режиссер Клим Шипенко снял продолжение: 1 января в российских кинотеатрах вышел «Холоп-2». В картине снова сыграл Милош Бикович, а также Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

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По сюжету Гриша, побывавший в холопах, теперь остро реагирует на любую несправедливость. В избалованной мажорке Кате (Аглая Тарасова) он видит себя и решает помочь. Разумеется, для «терапии» молодой человек выбирает нетрадиционные методы.

Скриншот трейлера «Холоп-2»

«Бременские музыканты»

Современная киноадаптация одноименного советского мультфильма-мюзикла 1969 года вышла на экраны тоже в первый день нового года. История о музыкантах из Бремена режиссера Алексея Нужного — комедийно-фэнтезийный коктейль с любимыми песнями Олега Ефремова в новом исполнении и аранжировке. В картине сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Мария Аронова.

Трубадур (Жизневский) со своими друзьями — Ослом, Котом, Петухом и Псом — отправится на поиски Принцессы (Ляпиной), сбежавшей из дворца. В этом приключении его ждет множество испытаний и неожиданных встреч.

Скриншот трейлера «Бременские музыканты»

«Лед-3»

Полюбившаяся россиянам история хоккеиста Александра Горина (Александр Петров) получила продолжение. Мелодрама выйдет ко Дню влюбленных — 14 февраля. Режиссер Юрий Хмельницкий покажет, как взрослеет дочь Горина Надя (Анна Савранская).

Вместе с тренером по фигурному катанию Ириной Шаталиной (Мария Аронова) Горин помогает Наде осуществить мечту. Как и ее мама, больше всего на свете девочка хочет стать фигуристкой.

Скриншот трейлера «Лед-3»

«Онегин»

Экранизация великого произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин». Режиссер Сарик Андреасян снял картину о любви и чести, отваге и предательстве. Поэтические строки Пушкина вплели в диалоги героев, а повествование ведется от лица рассказчика (Владимир Вдовиченков).

В кино «Онегин» выйдет 7 марта. Зрителю покажут, как скучающий от праздной жизни Онегин в исполнении Виктора Добронравова покорит сердце Татьяны Лариной (Лиза Моряк).

В фильме также снимались Татьяна Лютаева, Алена Хмельницкая, Денис Прытков.

Скриншот трейлера «Онегин»

В 2024 году также выйдут:

— экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (режиссер Михаил Лошкин), где главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов;

— приключенческое фэнтези «Самая большая луна» (режиссер Алексей Попогребский) с участием молодых актеров — Симоны Куст и Ивана Ивашова;

— приключенческая сказка «Летучий корабль» (режиссер Илья Учитель), в которой сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер;

— фэнтези по мотивам произведений Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко) с целой плеядой звезд — Константином Хабенским, Викторией Исаковой, Федором Бондарчуком, Юрой Борисовым;

— черная комедия «Танцуй, Селедка!» (режиссер Александра Лупашко) с Павлом Майковым и Александрой Бортич.

Даты премьер станут известны позднее.