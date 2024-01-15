Культура 15 января 2024, 04:55 «Холоп 2» возглавил топ-5 фильмов в прокате России и СНГ за выходные РИА «Новости»

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Фильм «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко стал за выходные лидером по сборам в кинопрокате в России и странах СНГ. Информацию об этом опубликовали на сайте kinobusiness.com.

Проект собрал 372,5 миллиона рублей. Второе место занял фильм «Бременские музыканты», который заработал 312,7 миллиона. В проекте снялись актеры Тихон Жизневский и Ирина Горбачева.

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Третью строчку занял мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», который собрал 94,3 миллиона рублей. Следом за ним расположился американский триллер «Пчеловод» — 44,5 миллиона рублей.

На последнем месте топ-5 расположилась японская картина «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки. Проект собрал 21,5 миллиона рублей.

Ранее в материале «360» сообщили, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали самыми ожидаемыми фильмами в 2024 году. Также зрители особенно желают посмотреть картины «Лед-3», «Онегин» и экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».