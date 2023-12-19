Общество 19 декабря 2023, 18:17 Стала известна дата премьеры финальной серии «Слова пацана» Переснятая финальная серия сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря

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Финальная серия резонансного сериала «Слово пацана» выйдет на экраны в четверг, 21 декабря. Об этом в социальной сети Instagram* сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников.

«В этот четверг будет восьмая серия! 21.12.2023», — написал он.

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Изначально Крыжовников сообщал, что премьеру финальной восьмой серии сериала отложат. По его словам, эта ситуация оказалась связана с необходимостью доработать материал.

Сценарист сериала Андрей Золотарев признавался «360», что в команде с ужасом отнеслись к информации об утечке финальных серий в Сеть, однако решение о пересъемке финала приняли задолго до этого.

Также он объяснял, что завирусившееся после старта сериала слово «чушпан» является обозначением людей, которых можно «доить».

Депутат Наталья Орлова отмечала, что проверка Роскомнадзора не выявила нарушений законодательства России в сериале «Слово пацана».

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