Эксклюзив 15 декабря 2023, 14:03 «Мы знали, что это будет офигенно». Сценарист «Слова пацана» — об успехе сериала, втором сезоне и суде со СМИ Сценарист Золотарев: выход второго сезона «Слова пацана» зависит от Крыжовникова РИА «Новости»

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным российским кинопроектом последнего времени. Он достиг рейтинга 9.0 на «Кинопоиске», о нем спорят, а в соцсетях вирусятся видео с саундтреком к сериалу. Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев рассказал «360», ожидали ли создатели такого успеха, как они отнеслись к утечке последних серий, почему решили переснять восьмой эпизод и судиться со СМИ, а также объяснил, кто такие чушпаны.

Далее — его прямая речь.

Реакция на утечку

Утечка была, отнеслись с легким ужасом. То есть сначала появилась информация об утечке седьмой серии, через какое-то время появилась информация об утечке восьмой. Это очень грустно.

Хуже всего то, что это разные истории. Я не могу сказать, что они радикально разные, но есть история режиссерская, та, которую мы хотели представить зрителям, и есть вот этот недоделанный фарш, который случайно оказался в Сети и который, мне кажется, создает ложные впечатления о качестве нашей истории. Мы все-таки очень наделялись, что зритель получит стопроцентное качество — то, что мы ему обещали в самой первой серии.

Утечка на решение о пересъемке не повлияла. Решение о пересъемке было сделано заранее, когда мы поняли, что это большой успех. На этом этапе у нас появилось финансирование, продюсеры поверили в то, что мы делаем действительно что-то очень крутое. Мы написали несколько других сцен, которые, по сути, делали новую, восьмую серию. Предоставили это продюсерам, они посмотрели, им это понравилось, и мы получили финансирование на пересъемку.

Ждала ли команда такого успеха?

Нет, точно нет. Вернее, мы знали, что это будет офигенно. Я всем сказал, что это будет классно, когда сценарий был написан, потому что объективно это хорошая была история. Но такого успеха никто не мог ожидать, потому что не было прецедентов до этого — это уникальная ситуация.

Чего ждать поклонникам от развязки?

Ничего не ожидать, нельзя ничего ожидать от развязки. Нужно всегда с открытым забралом и с чистым сердцем приходить на развязку — это единственный способ получить удовольствие от истории.

Сложно ли было актерам входить в образы?

Я сужу как зритель, потому что я на площадке был раза три, не скажу о том, что у меня есть достоверная информация. Если смотреть на экран, то кажется, что они в них и жили. А так, конечно, это большая работа.

Любая серьезная большая кинематографическая работа требует длительной проработки образа. Никто никогда не входит, просто выпрыгнув с вагона, в образ — все всегда работают над этим. Здесь, в этой истории, это очень тщательно было проработано.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»?

Я надеюсь, что да, но это очень сильно зависит от [режиссера сериала] Жоры Крыжовникова. Мы с ним сейчас об этом разговариваем.

Как команда отреагировала на подражание подростков героям сериала?

Мы это проверили, это оказалось чушью, на этом наши реакции закончились; 99% о всякого рода инсинуациях, каких-то чрезвычайных происшествиях, которые связаны с сериалом «Слово пацана», — это манипуляции и хайп вокруг истории, потому что любой хештэг «Слово пацана» поднимает любую новость про региональное происшествие в топы. Это причина, по которой конкретные СМИ это используют.

Это дело подсудное. Мы сейчас рассматриваем опцию, при которой мы подадим на них в суд, чтобы другим неповадно было, что называется.

Кто придумал называть скромных людей чушпанами?

Чушпаны — это не скромные. Чушпаны — это те, кто не в бандах, те, кого можно «доить». Это эндемик — это конкретно казанское название вот этих ребят, мы его не придумали, оно реальное.