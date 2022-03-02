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    02 марта 2022, 13:19

    Лавров предупредил, что Третья мировая война стала бы ядерной

    Глава МИД Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной

    Ольга Назаркина

    Третья мировая война в случае, если она произойдет, станет ядерной и разрушительной. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров предупредил, что Третья мировая война стала бы ядерной

    «Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — сказал глава МИД.

    Лавров также напомнил о высказывании президента США Джо Байдена о том, что альтернативой санкциям, которые Штаты ввели в отношении России, была бы Третья мировая война, написал ТАСС.

    О такой альтернативе Байден заявил в интервью блогеру Брайану Коэну. «Было два варианта действий: начать Третью мировую войну, начать физически войну с Россией или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика имеет запас прочности и устоит на ногах, несмотря на санкции.