Лавров предупредил, что Третья мировая война стала бы ядерной

Третья мировая война в случае, если она произойдет, станет ядерной и разрушительной. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — сказал глава МИД.

Лавров также напомнил о высказывании президента США Джо Байдена о том, что альтернативой санкциям, которые Штаты ввели в отношении России, была бы Третья мировая война, написал ТАСС.

О такой альтернативе Байден заявил в интервью блогеру Брайану Коэну. «Было два варианта действий: начать Третью мировую войну, начать физически войну с Россией или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика имеет запас прочности и устоит на ногах, несмотря на санкции.