Байден назвал Третью мировую войну альтернативой санкциям

Альтернативой масштабным санкциям против России из-за событий на Украине было бы начало Третьей мировой войны. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью блогеру Брайяну Коэну, видеозапись разговора размещена на YouTube.

«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сообщил американский лидер

Байден полагает, что нынешние санкции в отношении РФ являются самыми масштабными в истории.

«И Россия заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной», — подчеркнул политик.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции ничего не изменят относительно позиции России. Он подчеркнул, что глава российского государства намерен провести военную операцию в полном объеме.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О ней президент страны Владимир путин объявил утром 24 февраля после соответствующей просьбы руководства вновь признанных ЛНР и ДНР. По данным министерства обороны, российские военные высокоточными ударами уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины на территории все страны. Подчеркивается, что мирным жителям эта операция ничем не угрожает.