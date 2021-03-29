Стал известен средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России составляет 15 744 рублей. Об этом объявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля», — сказала Баталина на круглом столе в Совете Федерации, ее цитирует РИА «Новости».

В России 1 апреля проиндексируют на 3,4% социальные пенсии. Страховые выплаты повысили на 6,3% с 1 января.

Социальные пенсии получают те россияне, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой. Кроме того, они выплачиваются пенсионерам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Индексация высчитывается исходя из прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После апрельского повышения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

В России также рассматривается вопрос о дополнительной индексации пенсий в течение года. Законопроект, посвященный этому вопросу, внесли на рассмотрение депутатов в начале года. Глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснял, что этот законопроект не обязывает, а лишь дает право индексировать пенсии чаще одного раза в год.